Пользователи сервиса "Яндекс.Еда" подали коллективный иск на сумму в несколько миллионов рублей

Более 30 пользователей сервиса «Яндекс.Еда» обратились с коллективным иском в Замоскворецкий суд Москвы, требуя компенсации в связи с утечкой персональных данных пользователей. Заявители хотят по 100 тыс. рублей на каждого, но эксперты сомневаются, что им удастся отсудить такие суммы, пишут «Ведомости».

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

Иск против «Яндекс.Еды» пока не зарегистрирован судом. Тем не менее в распоряжении «Ведомостей» оказалась копия заявления истцов, подлинность которой подтвердил директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман, представляющий интересы заявителей.

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Истцы обвиняют одну из крупнейших отечественных служб доставки еды в нарушении закона «О персональных данных». В иске участвуют 33 пользователя сервиса, но, как отметил Фельдман, еще около 300 человек заявили о намерении к нему присоединиться.

«Распространенные „Яндекс.Едой“ персональные данные существенно нарушают неприкосновенность частной жизни, жилища. В том числе заявители опасаются за свою безопасность. Ведь стали известны не только их номера телефонов и почта, но и фактические адреса, коды от домофонов и так далее», — заявил «Ведомостям» с Фельдман.

В «Яндекс.Еде» подачу иска не прокомментировали, отмечает издание. При этом опрошенные Forbes эксперты сочли вероятность выплаты 100 тыс. рублей каждому из заявителей маловероятной. В частности, управляющий партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Игорь Носков назвал средний размер компенсации по таким делам — от 500 до 3 тыс. рублей. Не ожидает выплаты таких сумм и руководитель проектов АБ S&K «Вертикаль» Анастасия Гурина. По ее словам, 100 тыс. рублей сложно получить даже за вред здоровью во время операции.

Утечка в «Яндекс.Еде»

О крупной утечке персональных данных «Яндекс.Еды» стало известно 1 марта после сообщения самого сервиса. В открытом доступе оказалась информация о заказах еды, включая имена пользователей, адреса, номера телефонов. Сведения о банковских картах, логинах и паролях в слитую базу не вошли, указывал агрегатор. В качестве причины произошедшего были названы «недобросовестные действия одного из сотрудников».

22 марта в сети появился сайт с интерактивной картой, составленной на основе данных пользователей «Яндекс.Еды». Посетители портала могли узнать сведения о пользователях сервиса по их адресам. «Яндексу» удалось добиться блокировки сайта с картой.