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30 марта

«Заявители опасаются за свою безопасность». Клиенты «Яндекс.Еды» подали иск против сервиса из-за утечки данных

RTVIиещё 12

Более 30 пользователей сервиса «Яндекс.Еда» обратились с коллективным иском в Замоскворецкий суд Москвы, требуя компенсации в связи с утечкой персональных данных пользователей. Заявители хотят по 100 тыс. рублей на каждого, но эксперты сомневаются, что им удастся отсудить такие суммы, пишут «Ведомости».

Пользователи сервиса "Яндекс.Еда" подали коллективный иск на сумму в несколько миллионов рублей
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

Иск против «Яндекс.Еды» пока не зарегистрирован судом. Тем не менее в распоряжении «Ведомостей» оказалась копия заявления истцов, подлинность которой подтвердил директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман, представляющий интересы заявителей.

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Истцы обвиняют одну из крупнейших отечественных служб доставки еды в нарушении закона «О персональных данных». В иске участвуют 33 пользователя сервиса, но, как отметил Фельдман, еще около 300 человек заявили о намерении к нему присоединиться.

«Распространенные „Яндекс.Едой“ персональные данные существенно нарушают неприкосновенность частной жизни, жилища. В том числе заявители опасаются за свою безопасность. Ведь стали известны не только их номера телефонов и почта, но и фактические адреса, коды от домофонов и так далее», — заявил «Ведомостям» с Фельдман.

В «Яндекс.Еде» подачу иска не прокомментировали, отмечает издание. При этом опрошенные Forbes эксперты сочли вероятность выплаты 100 тыс. рублей каждому из заявителей маловероятной. В частности, управляющий партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Игорь Носков назвал средний размер компенсации по таким делам — от 500 до 3 тыс. рублей. Не ожидает выплаты таких сумм и руководитель проектов АБ S&K «Вертикаль» Анастасия Гурина. По ее словам, 100 тыс. рублей сложно получить даже за вред здоровью во время операции.

Утечка в «Яндекс.Еде»

О крупной утечке персональных данных «Яндекс.Еды» стало известно 1 марта после сообщения самого сервиса. В открытом доступе оказалась информация о заказах еды, включая имена пользователей, адреса, номера телефонов. Сведения о банковских картах, логинах и паролях в слитую базу не вошли, указывал агрегатор. В качестве причины произошедшего были названы «недобросовестные действия одного из сотрудников».

22 марта в сети появился сайт с интерактивной картой, составленной на основе данных пользователей «Яндекс.Еды». Посетители портала могли узнать сведения о пользователях сервиса по их адресам. «Яндексу» удалось добиться блокировки сайта с картой.

23 марта Роскомнадзор составил в отношении «Яндекс.Еды» административный протокол за нарушение части 1 статьи 13.11 КоАП РФ. Компании грозит штраф в размере 100 тыс. рублей.

Общество,Безопасность,Игорь Носков,Роскомнадзор,Яндекс,
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