В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
23 минуты назад

Россияне стали продавать лекарства в соцсетях

Алиса Селезнёва

В соцсетях и на популярных сайтах объявлений начали появляться предложения о продаже лекарств. Об этом рассказала директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Россияне нашли способ продавать лекарства в соцсетях
Фото: PixabayPixabay

По ее словам, такая же ситуация была и в период пандемии коронавируса. При этом она подчеркнула, что при покупке лекарства таким образом, есть риск купить фальсификат.

«Есть объявления, где прямо указано, что продают и сколько стоит. Есть завуалированные, например: „продам духи L-тироксин“ („L-тироксин“ — препарат для щитовидной железы — прим.). Однако пациенты, которым действительно нужно это лекарство, понимают, о чем идет речь», — цитирует Преснякову агентство Ura.ru.

В пресс-службе «Авито» заверили, что все предложения, нарушающие законодательство, блокируются еще до размещения. В случае, если подобное объявление все же попало на сайт, позже оно будет проверено экспертами и удалено если подтвердится нарушение. Во «Вконтакте» также сообщили, что реагируют на жалобы пользователей о подобных нарушениях, а также проводят внутренний мониторинг.

Ассоциация независимых аптек уже обратилась в МВД с требованием пресечь подобную торговлю.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что виновниками дефицита лекарств являются сами россияне, скупающие их с больших количествах. При этом он уточнил, что на складах нет дефицита. Все необходимые лекарственные препараты доступны и отгружаются.

Общество,Виктория Преснякова,Михаил Мурашко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители