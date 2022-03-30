Россияне нашли способ продавать лекарства в соцсетях

В соцсетях и на популярных сайтах объявлений начали появляться предложения о продаже лекарств. Об этом рассказала директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

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По ее словам, такая же ситуация была и в период пандемии коронавируса. При этом она подчеркнула, что при покупке лекарства таким образом, есть риск купить фальсификат.

«Есть объявления, где прямо указано, что продают и сколько стоит. Есть завуалированные, например: „продам духи L-тироксин“ („L-тироксин“ — препарат для щитовидной железы — прим.). Однако пациенты, которым действительно нужно это лекарство, понимают, о чем идет речь», — цитирует Преснякову агентство Ura.ru.

В пресс-службе «Авито» заверили, что все предложения, нарушающие законодательство, блокируются еще до размещения. В случае, если подобное объявление все же попало на сайт, позже оно будет проверено экспертами и удалено если подтвердится нарушение. Во «Вконтакте» также сообщили, что реагируют на жалобы пользователей о подобных нарушениях, а также проводят внутренний мониторинг.

Ассоциация независимых аптек уже обратилась в МВД с требованием пресечь подобную торговлю.