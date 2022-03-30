Россияне рассказали, где проведут отпуск

Каждый пятый житель России собирается провести свой отпуск в 2022 году дома. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob, количество готовых отправиться на отдых за границу снижается — уехать за границу хотели бы лишь 3% респондентов.
Так, аналитики компании провели опрос среди 1,6 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны.
«В том, что отпуск в этом году лучше всего провести дома, убежден каждый пятый россиянин — 20%. По мнению 18%, оптимальное место для отдыха в 2022 - это дача. Еще 12% считают правильным отдохнуть "на любом море", 9% — в любом месте России, 6% — в Крыму», — рассказали эксперты.
Провести отпуск на реке или у озера собираются 3% жителей страны. Еще 3% считают, что неплохо было бы отправиться в Краснодарский край, по 2% опрошенных выбрали Алтай или уединенные от людей места. Также среди вариантов для отдыха по 1% респондентов выбрали Египет, Турцию, Байкал, Азию, Карелию и Абхазию.
Отметим, что 4% участников опроса заявили, что вовсе не собираются брать отпуск. При этом в большинстве такого мнения придерживаются мужчины — 5% против 2% среди женщин.
"По сравнению с прошлым годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, почти на треть снизилось число тех, кто считает, что отпуск лучше провести дома. Судя по комментариям, повлияло ослабление ковидных ограничений. Россияне стали чаще задумываться об отдыхе на даче, в Крыму или в любом другом месте России. Число сторонников открытых зарубежных направлений снизилось", — заключили аналитики.