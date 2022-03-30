Россияне рассказали, где проведут отпуск

Каждый пятый житель России собирается провести свой отпуск в 2022 году дома. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob, количество готовых отправиться на отдых за границу снижается — уехать за границу хотели бы лишь 3% респондентов.

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Так, аналитики компании провели опрос среди 1,6 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«В том, что отпуск в этом году лучше всего провести дома, убежден каждый пятый россиянин — 20%. По мнению 18%, оптимальное место для отдыха в 2022 - это дача. Еще 12% считают правильным отдохнуть "на любом море", 9% — в любом месте России, 6% — в Крыму», — рассказали эксперты.

Провести отпуск на реке или у озера собираются 3% жителей страны. Еще 3% считают, что неплохо было бы отправиться в Краснодарский край, по 2% опрошенных выбрали Алтай или уединенные от людей места. Также среди вариантов для отдыха по 1% респондентов выбрали Египет, Турцию, Байкал, Азию, Карелию и Абхазию.

Отметим, что 4% участников опроса заявили, что вовсе не собираются брать отпуск. При этом в большинстве такого мнения придерживаются мужчины — 5% против 2% среди женщин.