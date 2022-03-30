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1 час назад

В России предложили ввести сокращенную рабочую неделю для сохранения занятости

Елена Прошина

Для сохранения рабочих мест на рынке труда можно ввести сокращенную рабочую неделю. Об этом заявил заместитель главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, сообщает ТАСС.

В России предложили ввести сокращенную рабочую неделю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков констатировал, что некоторые компании перестраивают свою логистику и рабочие процессы в связи с уходом зарубежных компаний. Вследствие этого многие сотрудники оказались не у дел, однако массовых увольнений не предвидится. Работодатели сообщили, что планируют сократить около 50 тысяч сотрудников. Согласно информации Министерства труда и социальной защиты РФ, всего по найму в стране работают примерно 55 миллионов граждан.

Как заявил собеседник агентства, если количество рабочих мест сокращается, то введение сокращенной продолжительности рабочей недели может способствовать их сохранению. Он указал, что в настоящее время на сократившееся количество рабочих мест претендует слишком большое количество людей.

«Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками», — подчеркнул он.

Как подчеркнул Шершуков, это вопрос должен пройти обсуждение. Он считает, что данная мера может быть введена в системообразующих отраслях экономики.

Общество,Антон Котяков,Александр Шершуков,Минтруд России,
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