Российский режиссёр Кирилл Серебренников покинул территорию Россию на следующий день после снятия судимости по делу «Седьмой студии», передает Telegram-канал RTVI. В данный момент он пребывает во Франции и занимается доработкой нескольких проектов.

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Кирилл Серебренников покинул Россию на следующий день после снятия судимости по делу «Седьмой студии». Сейчас режиссёр находится во Франции и занимается доработкой нескольких фильмов, — сказано в сообщении.

Ранее 28 марта Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном наказании режиссёра Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость. Режиссёр выплатил штраф и выполнил другие требования, необходимые для снятия судебных обременений. В суде пояснили, что с Серебренникова сняли судимость, поcкольку тот отбыл половину условного наказания, выплатил штраф, компенсировал ущерб и не допуcкал нарушений.

Приговор по делу «Седьмой студии» суд вынес 26 июня 2020 года. Виновными были признаны все фигуранты. По данным суда, бывшее руководство АНО во главе с Кириллом Серебренниковым присвоило порядка 129 млн рублей из 216,5 млн, выделенных организации из госбюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа» в 2011–2014 годах.

Серебренников получил три года лишения свободы условно и штраф в размере 800 тысяч рублей, экс-гендиректор АНО Юрий Итин — три года условно и 200 тысяч рублей штрафа. Бывший гендиректор «Седьмой студии» Алексей Малобродский осуждён на два года условно и должен был выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Все они были признаны виновными в мошенничестве.