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25 минут назад

Серебренников покинул Россию на следующий день после снятия судимости

News.ruNews.ru

Российский режиссёр Кирилл Серебренников покинул территорию Россию на следующий день после снятия судимости по делу «Седьмой студии», передает Telegram-канал RTVI. В данный момент он пребывает во Франции и занимается доработкой нескольких проектов.

Кирилл Серебренников покинул Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кирилл Серебренников покинул Россию на следующий день после снятия судимости по делу «Седьмой студии». Сейчас режиссёр находится во Франции и занимается доработкой нескольких фильмов, — сказано в сообщении.

Ранее 28 марта Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном наказании режиссёра Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость. Режиссёр выплатил штраф и выполнил другие требования, необходимые для снятия судебных обременений. В суде пояснили, что с Серебренникова сняли судимость, поcкольку тот отбыл половину условного наказания, выплатил штраф, компенсировал ущерб и не допуcкал нарушений.

Кирилл Серебренников — биография, фильмы, судимость режиссера

Приговор по делу «Седьмой студии» суд вынес 26 июня 2020 года. Виновными были признаны все фигуранты. По данным суда, бывшее руководство АНО во главе с Кириллом Серебренниковым присвоило порядка 129 млн рублей из 216,5 млн, выделенных организации из госбюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа» в 2011–2014 годах.

Серебренников получил три года лишения свободы условно и штраф в размере 800 тысяч рублей, экс-гендиректор АНО Юрий Итин — три года условно и 200 тысяч рублей штрафа. Бывший гендиректор «Седьмой студии» Алексей Малобродский осуждён на два года условно и должен был выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Все они были признаны виновными в мошенничестве.

В марте 2021 года стало известно, что театральная труппа «Седьмая студия», созданная режиссёром Кириллом Серебренниковым в 2012 году, ликвидирована.

Общество,Юрий Итин,Алексей Малобродский,Кирилл Серебренников,
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