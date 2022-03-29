Умер бывший охранник Сталина

В Калининграде на 96-м году жизни умер бывший охранник вождя СССР Иосифа Сталина Александр Саликов . Об этом сообщил общественный деятель и писатель Герман Бич.

«Александр Семенович умер 26 марта на 96-м году жизни. Он — участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке, член областного комитета ветеранов войны и военной службы», — передает «Комсомольская правда» слова Бича.

Саликов попал на фронт в 1942 году в возрасте 16 лет. В 1950 году он попал в охрану Сталина. Саликов охранял дачу его сына Василия, а потом и самого генералиссимуса.