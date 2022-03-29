В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
12 минут назад

В Калининграде умер бывший охранник Сталина

Ura.RuUra.Ru

В Калининграде на 96-м году жизни умер бывший охранник вождя СССР Иосифа Сталина Александр Саликов. Об этом сообщил общественный деятель и писатель Герман Бич.

Умер бывший охранник Сталина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Александр Семенович умер 26 марта на 96-м году жизни. Он — участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке, член областного комитета ветеранов войны и военной службы», — передает «Комсомольская правда» слова Бича.

Саликов попал на фронт в 1942 году в возрасте 16 лет. В 1950 году он попал в охрану Сталина. Саликов охранял дачу его сына Василия, а потом и самого генералиссимуса.

«Всего охрану дачи вождя несли двадцать офицеров. А вот когда прибыл Сталин, то с ним приехало около ста человек личной охраны. Пятьдесят человек в черных плащах, под которыми были спрятаны автомат ППС, гранаты и финский нож, окружали любое место, где появлялся Сталин», — вспоминал Саликов.

Общество,Александр Саликов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители