Что такое Масяня

В понедельник, 28 марта, был ограничен доступ к сайту mult.ru, где публикуются новые эпизоды сериала "Масяня". Перед этим Роскомнадзор направил владельцу ресурса Олегу Куваеву уведомление с требованием удалить серию, содержащую недостоверную социально значимую информацию, сообщает РИА Новости.

Фото: Кадр из сериала "Масяня" Кадр из сериала "Масяня"

Как рассказал агентству Куваев, причиной ограничения доступа к сайту стала DDoS-атака. Она началась после того, как Роскомнадзор выслал автору "Масяни" свое уведомление.

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"Поэтому временно выключили — пережидаем. Все давно на YouTube. Так что это просто формальный жест", — сказал Куваев.

По состоянию на 18:00 мск 29 марта сайт по-прежнему недоступен, констатирует "Рамблер".

"Масяня" — известный миллениалам шуточный молодежный мультсериал, который Куваев начал выпускать в 2001 году. Его главные персонажи — неуклюжая, но компанейская девушка Масяня, ее бойфренд Хрюндель и их лучший друг Лохматый. Действие мультфильма происходит преимущественно в Санкт-Петербурге.

Первоначально серии "Масяни", нарисованной при помощи платформы Macromedia Flash (позже получившей название Adobe Flash), рассылались через электронную почту или публиковались на личной странице Куваева в интернете.

"Осенью 2001 года я выложил на своем хомяке (homepage), ныне давно усопшем, три-четыре совершенно идиотских мульта для своих друзей. Мульты были сделаны в этой совсем новой тогда технологии Flash. Самым первым мультом был мульт "Песня", — вспоминал потом Куваев.

По его словам, в то время интернет был практически нем и состоял преимущественно из текстов, а мультики во Flash неожиданно оживили Сеть.

"Уж тем более было прикольно то, что персонаж говорил на русском, притом на самом его уличном варианте, хотя и не скатывался в мат", — говорил создатель сериала.

Куваев зарегистрировал домен mult.ru 22 октября 2001 года. Эта дата считается днем рождения "Масяни". Сериал быстро набрал популярность и стал веб-иконой России нулевых годов. За прошедшее с тех пор время проект неоднократно закрывался, а затем возобновлялся. В конце 2018 года Куваев рассказал kp.ru, что собирает деньги на создание новых серий на краудфандинговых площадках.

Создатель сериала подчеркнул в интервью изданию, что его героиня взрослеет со временем, на протяжении которого идет сериал.

"Мне не нравится то, что персонажи в анимации не меняются. Семья Симпсонов остается одинаковой долгие годы. Это же чокнуться можно! Персонажи должны расти вместе с публикой", — говорил Куваев.

Автор напомнил, что первоначальная целевая аудитория Масяни давно повзрослела — эти люди поженились и обзавелись детьми. То же самое произошло и с самой героиней.

"Поэтому сейчас у нее те же проблемы, как у людей, которым за 30. Теперь Масяня не тусовщица, но и за ум у нее взяться не получается", — объяснил Куваев.

По сюжету более поздних серий Масяня и Хрюндель — родители двоих детей. Автор подтвердил, что когда-нибудь его героиня может стать бабушкой.