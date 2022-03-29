Туроператоры не могут вернуть деньги из-за рубежа

Резкое сокращение международных авиаперевозок из России из-за украинского кризиса поставило туроператоров в сложное положение, так как большая часть денег за оплаченные туры осталась у зарубежных партнеров. Об этом пишет «Коммерсант».

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По подсчетам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, с начала года турбизнес реализовал путевки за рубеж почти на 40 млрд рублей, но не все они были оплачены полностью.

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При этом сейчас туроператоры предлагают клиентам, купившим тур за границу, переориентироваться на поездки по России или отдохнуть в Абхазии. Однако, если человек настаивает на возврате, они запрашивают деньги у перевозчиков и отельеров, но те «по-разному подходят к выплатам». Ситуацию также осложняют проблемы с валютными переводами.

В своем письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил для поддержки отрасли предоставить туроператорам отсрочку до конца 2023 года по возврату средств за несостоявшиеся туры за границу, а также предусмотреть процедуру последующего продления сроков исполнения обязательств или выкупа задолженностей туроператоров государством.

Эксперты считают вполне реальным принятие подобной отсрочки, однако предупреждают, что туристы негативно реагируют на отказ возвращать средства, так как некоторые еще не получили выплаты по пандемийным турам.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине, целью которой назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это западные страны ввели против России санкции. В частности, с 27 февраля запрещены полеты российских самолетов над всей территорией Евросоюза.