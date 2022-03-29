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40 минут назад

Писатель Олег Рой в соцсетях обратился к президенту РФ

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Российский писатель и сценарист Олег Рой обратился к президенту Владимиру Путину. Письмо о миссии России на Украине опубликовано на личной странице Роя во «ВКонтакте».

Писатель Олег Рой в соцсетях обратился к президенту РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня вы и весь наш многонациональный русский народ взяли на себя непростую историческую миссию по защите русского населения Донбасса и очищению земли Украины от возродившейся там неофашистской заразы. Под вашим руководством наша армия уверенно и профессионально уничтожает террористов, запятнавших себя нечеловеческими преступлениями против мирных граждан своей страны, одновременно оказывая гуманитарную помощь мирному населению, ставшему заложниками банды преступников», – пишет Олег Рой.

Писатель выражает Владимиру Путину как верховному главнокомандующему всемерную поддержку. Олег Рой также отметил, что желает скорейшего достижения целей специаkьной операции на Украине и установления мира, в котором не будет места «применяемым врагом пыткам и расправам».

«Лично вам желаю крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях на благо нашей с вами великой Родины и нашего народа», – следует из письма Роя во «ВКонтакте». Пост писателя за несколько часов собрал 10 тысяч просмотров и более 770 лайков. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / globallookpress.com

Общество,Олег Рой,Владимир Путин,
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