Писатель Олег Рой в соцсетях обратился к президенту РФ

«Сегодня вы и весь наш многонациональный русский народ взяли на себя непростую историческую миссию по защите русского населения Донбасса и очищению земли Украины от возродившейся там неофашистской заразы. Под вашим руководством наша армия уверенно и профессионально уничтожает террористов, запятнавших себя нечеловеческими преступлениями против мирных граждан своей страны, одновременно оказывая гуманитарную помощь мирному населению, ставшему заложниками банды преступников», – пишет Олег Рой.