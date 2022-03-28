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18 минут назад

В Петербурге заметили снежуру

Вероника Полынина

Научно-исследовательский институт Арктики и Антарктики (ААНИИ) в Санкт-Петербурге заметил в городе снежуру - необычное природное явление. Фотографии снежуры на реке Екатерингофке опубликованы в телеграм-канале ААНИИ.

В Петербурге заметили снежуру
Фото: соцсетисоцсети

«Сегодня на реке Екатерингофке в Петербурге наблюдалось интересное явление – снежура. Снежура образовалась из-за того, что встретились сильный снегопад и почти нулевая температура воды», - рассказали в институте.

Снег, попав на поверхность воды, не растаял, а сбился в вязкую пластичную массу и в таком виде остался плавать по поверхности реки.

Ученые отметили, что снежура не является опасным природным явлением.

При этом снежура может представляет опасность для кораблей при шторме, поскольку при попадании на палубу приводит к быстрому обледенению.

Ранее Минприроды назвало основные климатические угрозы для России. В список вошли наводнения, лесные пожары и жара. В ведомстве добавили, что число опасных гидрометеорологических явлений, причинивших существенный ущерб, на территории страны за последние 20 лет увеличилось в два раза.

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