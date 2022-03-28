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52 минуты назад

Суд наказал оголившуюся перед Исаакием блогершу

Елена Прошина

Суд назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ жительнице Санкт-Петербурга Ирине Волковой, которая в 2020 году сфотографировалась в трусах-стрингах перед Исаакиевским собором. Об этом сообщает «Интерфакс».

Волкова признана виновной в оскорблении чувств верующих.

Девушку задержали в октябре 2021 года после того, как в интернете распространился ее снимок с оголенными ягодицами на фоне Исаакиевского собора. Фото было сделано летом 2020 года.

В отношении Волковой возбудили уголовное дело по ч.1 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до одного года.

Также Волковой вменялся эпизод с видео на скамейке на фоне Исаакиевского собора.

Отмечается, что обвиняемая полностью признала свою вину.

Общество,Видео,Ирина Волкова,
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