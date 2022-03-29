Художник Сергей Ткачев скончался на 100-м году жизни

"Светлая память о великом художнике, чьи работы завоевали признание и любовь поклонников русского искусства со всего мира, навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников и жителей нашего региона", — отмечается в заявлении.

Сергей Ткачев родился 10 ноября 1922 года в селе Чучуновка Брянской области, в семье рисовал и младший брат Ткачева Алексей. Когда началась война, Ткачев ушел добровольцем в ряды Красной армии. После он окончил факультет живописи Московского художественного института имени В. И. Сурикова и был направлен на работу в Минск, где работал с братом.