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51 минуту назад

Художник Сергей Ткачев скончался на 100-м году жизни

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Художник Сергей Ткачев скончался 28 марта на 100-м году жизни, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение правительства Брянской области.

Художник Сергей Ткачев скончался на 100-м году жизни
Фото: ЖЖЖЖ

Правительство Брянской области выразило соболезнования родным и близким Сергея Ткачева.

"Светлая память о великом художнике, чьи работы завоевали признание и любовь поклонников русского искусства со всего мира, навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников и жителей нашего региона", — отмечается в заявлении.

Сергей Ткачев родился 10 ноября 1922 года в селе Чучуновка Брянской области, в семье рисовал и младший брат Ткачева Алексей. Когда началась война, Ткачев ушел добровольцем в ряды Красной армии. После он окончил факультет живописи Московского художественного института имени В. И. Сурикова и был направлен на работу в Минск, где работал с братом.

"Работы братьев, выполненные в традиции русского реалистического искусства, в наше время являются важным документальным свидетельством отечественной истории, трудной и насыщенной драматическими событиями судьбы русского народа", — отмечают власти региона.

Произведения Ткачевых находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и еще более 100 музеев России и стран СНГ, США, Италии, Китая, хранятся в частных коллекциях в двенадцати странах мира. Ранее сообщалось, что умер 99-летний актер Юрий Померанцев.

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