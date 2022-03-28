Кинокритик Голубчиков назвал предсказуемыми итоги «Оскара»

Кинокритик Александр Голубчиков назвал предсказуемыми итоги премии «Оскар». В беседе с RT он заявил, что его прогнозы совпали с результатами на 90%.

Отгадать критику не удалось лишь «Лучший зарубежный фильм» — победителем в номинации стала японская картина «Сядь за руль моей машины». В целом результаты в других номинациях оказались «очень предсказуемыми», добавил Голубчиков.

Напомним, что 94-я церемония вручения кинонаград «Оскар» состоялась в Лос-Анджелесе. Лучшим фильмом стала картина о глухонемой семье «CODA: Ребенок глухих родителей». Также актер Трой Коцур из этого же фильма победил в номинации «Лучший актером второго плана». Фильм также победил в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Лучшим актером оказался Уилл Смит в роли отца теннисисток Винус и Серены Уильямс в фильме «Король Ричард». Награда за лучшую женскую роль досталась Джессике Честейн за работу в ленте «Глаза Тэмми Фэй».

Лучшим режиссером оказался Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса». Лучшей актрисой второго плана признана Ариана Дебос («Вестсайдская история»). Фантастический эпос «Дюна» отмечен в шести номинациях – «Лучший звук», «Лучший саундтрек», «Лучший монтаж», «Лучшая работа оператора», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшие визуальные эффекты».