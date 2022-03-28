Блогер-миллионник застряла с группой туристов в Доминикане

Блогер-миллионник Яна Муратова рассказала, что вместе с большой группой российских туристов застряла в Доминикане. По ее словам, обратные билеты на четырех человек стоят около 1 млн рублей, однако оплатить эту сумму нельзя из-за блокировки банковских карт, пишет NEWS.ru.

Фото: @y_a_n_a90 @y_a_n_a90

Блогер прилетела в Доминикану вместе с мужем, годовалым ребёнком и няней 17 февраля. Муратова планировала провести отпуск на побережье Карибского моря, а спустя месяц вернуться на родину.

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«Мы летели не по путёвке, а "дикарями": отдельно бронировали билеты и отдельно жильё. Просто полетели семьёй в отпуск. Билет стоил 90 тысяч рублей на одного взрослого, обратные билеты мы не покупали. Планировали пробыть примерно месяц на отдыхе, а потом вернуться», — рассказала она.

Однако санкции нарушили планы девушки и группы российских туристов. По словам Муратовой, организованные Росавиацией и Ростуризмом вывозные рейсы предназначались в первую очередь для тех туристов, которые прилетели по путевкам и имели на руках обратные билеты. Блогера и ее семью же никто не вывез.

«Сейчас мы связываемся с туроператором, ждём каких-нибудь новостей. Здесь очень много русских туристов, которые точно так же, как мы, застряли. Карты российских банков заблокированы, деньги снять невозможно. Мы не знаем, что делать», — рассказала блогер.

В добавок годовалый ребенок Муратовой заболел «чем-то вроде ротавируса». За прием в местной больнице, анализы и препараты для лечения пришлось заплатить 300 долларов. По словам блогера, это были «практически последние деньги».

Сегодня, 28 марта, группа российских туристов написала о своих проблемах в чат Ростуризма с просьбой помочь вернуться на Родину. В ведомстве ответили, что пока никакой информации о вывозе россиян нет и предложили покупать билеты через третьи страны.

«Такие билеты стоят 200–250 тысяч рублей! Получается, на одну семью нужно около миллиона рублей, чтобы улететь. И это три-четыре пересадки с годовалым ребёнком. Это очень много. Нам нужны прямые рейсы, — подчеркнула Яна Муратова.