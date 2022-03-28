В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
59 минут назад

Блогер-миллионник застряла с группой российских туристов в Доминикане

Анастасия Гончарова

Блогер-миллионник Яна Муратова рассказала, что вместе с большой группой российских туристов застряла в Доминикане. По ее словам, обратные билеты на четырех человек стоят около 1 млн рублей, однако оплатить эту сумму нельзя из-за блокировки банковских карт, пишет NEWS.ru.

Блогер-миллионник застряла с группой туристов в Доминикане
Фото: @y_a_n_a90@y_a_n_a90

Блогер прилетела в Доминикану вместе с мужем, годовалым ребёнком и няней 17 февраля. Муратова планировала провести отпуск на побережье Карибского моря, а спустя месяц вернуться на родину.

Видео дня

«Мы летели не по путёвке, а "дикарями": отдельно бронировали билеты и отдельно жильё. Просто полетели семьёй в отпуск. Билет стоил 90 тысяч рублей на одного взрослого, обратные билеты мы не покупали. Планировали пробыть примерно месяц на отдыхе, а потом вернуться», — рассказала она.

Однако санкции нарушили планы девушки и группы российских туристов. По словам Муратовой, организованные Росавиацией и Ростуризмом вывозные рейсы предназначались в первую очередь для тех туристов, которые прилетели по путевкам и имели на руках обратные билеты. Блогера и ее семью же никто не вывез.

«Сейчас мы связываемся с туроператором, ждём каких-нибудь новостей. Здесь очень много русских туристов, которые точно так же, как мы, застряли. Карты российских банков заблокированы, деньги снять невозможно. Мы не знаем, что делать», — рассказала блогер.

В добавок годовалый ребенок Муратовой заболел «чем-то вроде ротавируса». За прием в местной больнице, анализы и препараты для лечения пришлось заплатить 300 долларов. По словам блогера, это были «практически последние деньги».

Сегодня, 28 марта, группа российских туристов написала о своих проблемах в чат Ростуризма с просьбой помочь вернуться на Родину. В ведомстве ответили, что пока никакой информации о вывозе россиян нет и предложили покупать билеты через третьи страны.

«Такие билеты стоят 200–250 тысяч рублей! Получается, на одну семью нужно около миллиона рублей, чтобы улететь. И это три-четыре пересадки с годовалым ребёнком. Это очень много. Нам нужны прямые рейсы, — подчеркнула Яна Муратова.

При обращении в российское посольство туристам якобы предложили улететь через Венесуэлу на рейсе, запланированном на 1 апреля. В этом случае, пояснила Муратова, путешественникам нужно будет сделать платные ПЦР-тесты и провести несколько дней в гостинице в ожидании рейса в Россию. При этом вылетит ли самолет в указанную дату неизвестно — в последний месяц рейсы регулярно переносятся.

Общество,Ростуризм,Росавиация,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители