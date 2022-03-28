Патриарх Кирилл объяснил россиянам смысл увольнений и болезней

«Когда входим в полосу невзгод, болезней, трудностей, не надо отмахиваться, не надо судьбу винить, тем более на Бога роптать. Следует задуматься, почему это со мной произошло, и внимательный взгляд на самого себя, на свою жизнь с самого детства, анализ своих поступков непременно может нас привести к осознанию: ах вот, теперь я понимаю, это мой крест, и я должен искупить вот тот самый грех, вот те обиды на людей, вот те ссоры, скандалы», — объяснил патриарх в своей проповеди.