Патриарх Кирилл объяснил россиянам смысл увольнений и болезней

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на воскресной проповеди в храме Димитрия Солунского на северо-западе Москвы объяснил россиянам смысл увольнений и болезней. Он рассказал прихожанам, что трудности посылаются людям для искупления грехов и анализа своей жизни. Его слова в понедельник, 28 марта, приводит «Интерфакс».
«Человек не может понять, почему все это произошло: почему страшный диагноз у него или его ближних, почему он заболел, почему он выбился из колеи, почему он потерял работу, почему то, другое, третье. Вот это страдание входит в жизнь человека, и если его не сопровождать молитвой и праведным отношением человека к страданиям, то можно очень сильно себе навредить, иногда даже непоправимо», — заявил священнослужитель.
При этом, по словам патриарха, болезни и невзгоды — это своего рода крест, который люди должны пронести, чтобы искупить свои грехи. Епископ посоветовал не винить во всем судьбу.
«Когда входим в полосу невзгод, болезней, трудностей, не надо отмахиваться, не надо судьбу винить, тем более на Бога роптать. Следует задуматься, почему это со мной произошло, и внимательный взгляд на самого себя, на свою жизнь с самого детства, анализ своих поступков непременно может нас привести к осознанию: ах вот, теперь я понимаю, это мой крест, и я должен искупить вот тот самый грех, вот те обиды на людей, вот те ссоры, скандалы», — объяснил патриарх в своей проповеди.
Ранее в РПЦ сообщили, что духовенство пока не приняло окончательное решение по поводу ведения страниц в социальных сетях с учетом последнего решения федеральной службы по надзору в сфере связи. Компания Meta признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.