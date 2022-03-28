Названы колледжи-победители федерального проекта «Профессионалитет»

Гранты в рамках федерального проекта «Профессионалитет» получат 70 колледжей из 43 регионов России. На их базе в 2022 году будут созданы образовательно-производственные центры.

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Итоги конкурса, организованного Институтом развития профессионального образования при поддержке Минпросвещения России, были оглашены 25 марта. Заявки на него подали 100 образовательных организаций системы среднего профессионального образования из 54 регионов страны.

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Всего было определено восемь пилотных отраслей: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, промышленность, сельское хозяйство, легкая промышленность и фармацевтическая отрасль. Больше всего заявок - 28 и 24 - было подано на машиностроение и сельское хозяйство.

По итогам конкурса в этом году будет создано 70 образовательно-производственных центров, представляющих собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики. А к 2024 году их число достигнет 210.

При этом по программам «Профессионалитета» в текущем году будет обучено 150 тысяч человек. А 9 тысяч педагогических работников, работников, ответственных за воспитание, а также кураторов (классных руководителей), пройдут обучение для реализации мероприятий федпроекта «Профессионалитет». Они получат навыки конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики, педагогических и производственных навыков.

Новый отраслевой подход к подготовке профессионалов призван решать вопросы с кадрами для приоритетных отраслей экономики в условиях импортозамещения. Прошедшие обучение студенты смогут получить рабочую специальность высокой квалификации в короткие сроки, а также получить необходимый опыт на производствах, что практически гарантирует их дальнейшее трудоустройство.