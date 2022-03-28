"Я хочу сказать, что заболевания, госпитализация - это всегда стресс для ребенка. Он выходит из своей привычной среды: проводятся медицинские манипуляции, тревожные родители. Большая задача в лечебном процессе создать благоприятную психоэмоциональную атмосферу, и нам в этом здорово помогают больничные клоуны", - рассказала заместитель главного врача по детству и родовспоможению больницы Аксайского района Лариса Мельник.