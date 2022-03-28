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20 минут назад

Медицинские клоуны Ростова-на-Дону помогают пациентам клиник быстрее выздороветь. Видео

Александр Кузьмин

В Ростове-на-Дону набирает популярность новая профессия - медицинские клоуны. "Красноносые" специалисты ведут свою системную терапевтическую деятельность в клиниках и больницах. Ruptly пообщались с необычными артистами, чтобы узнать тонкости их профессии.

"Я хочу сказать, что заболевания, госпитализация - это всегда стресс для ребенка. Он выходит из своей привычной среды: проводятся медицинские манипуляции, тревожные родители. Большая задача в лечебном процессе создать благоприятную психоэмоциональную атмосферу, и нам в этом здорово помогают больничные клоуны", - рассказала заместитель главного врача по детству и родовспоможению больницы Аксайского района Лариса Мельник.

Больничный клоун Тик-Так отмечает, что важной частью этой работы является регулярность, ведь только тогда с пациентами возникает эмоциональная связь, дружба и доверие.

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