В Ростове-на-Дону набирает популярность новая профессия - медицинские клоуны. "Красноносые" специалисты ведут свою системную терапевтическую деятельность в клиниках и больницах. Ruptly пообщались с необычными артистами, чтобы узнать тонкости их профессии.
"Я хочу сказать, что заболевания, госпитализация - это всегда стресс для ребенка. Он выходит из своей привычной среды: проводятся медицинские манипуляции, тревожные родители. Большая задача в лечебном процессе создать благоприятную психоэмоциональную атмосферу, и нам в этом здорово помогают больничные клоуны", - рассказала заместитель главного врача по детству и родовспоможению больницы Аксайского района Лариса Мельник.
Больничный клоун Тик-Так отмечает, что важной частью этой работы является регулярность, ведь только тогда с пациентами возникает эмоциональная связь, дружба и доверие.