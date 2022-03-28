Скандал на «Оскаре»: Уилл Смит выступил с заявлением

Во время церемонии Смит вышел на сцену и ударил комика Криса Рока после шутки о его жене. Позднее Смит выиграл в номинации «Лучший актер» и после вручения статуэтки произнес речь, в которой извинился перед Академией, однако не упомянул Рока.
«Я хочу извиниться перед Академией. Я хочу извиниться перед другими номинантами. Это потрясающий момент, и плачу я не из-за награды. Важно не то, что конкретно я выиграл эту награду. Важно, чтобы все причастные получили долю внимания. И Тим (продюсер Тим Уайт), и Тревор (продюсер Тревор Уайт), и Зак (сценарист Зак Бэйлин), и Санийя (Санийя Сидни, сыгравшая Венус Уильямс), и Деми (Деми Синглтон, сыгравшая Серену Уильямс), и Онжаню (Онжаню Эллис, сыгравшая Брэнди Уильямс), и весь актерский состав, и съемочная команда «Короля Ричарда», и Венус с Сереной, и вся семья Уильямс. Жизнь подражает искусству. Я сейчас выгляжу как чокнутый папаша, как называли и Ричарда Уильямса.
Ричард Уильямс яростно защищал свою семью. В этот момент жизни я потрясен тем, что Бог просит меня делать и кем быть в этом мире. Во время съемок я должен был защищать Онжаню Эллис, одну из самых сильных и нежных людей, кого я встречал. Я должен был защищать Санию и Деми, двух актрис, которые сыграли Венус и Серену.
Я был призван любить и защищать, быть рекой для своих людей (Смит цитирует фильм «Лоуренс Аравийский» – прим. Sports.ru). Я знаю, что если делаешь то, что делаем мы, нужно быть готовым к оскорблениям. Люди будут говорить сумасшедшие вещи про тебя. В этом бизнесе приходится терпеть людей, которые тебя не уважают. А ты должен улыбаться и притворяться, что все в порядке
Спасибо тебе, Ди (Sports.ru: между инцидентом с Роком и вручением премии Смита успокаивал Дэнзел Вашингтон). Дензел сказал мне пару минут назад: «В момент своего пика будь осторожен – именно тогда дьявол приходит по твою душу».
Еще я посвящаю победу своей маме – для меня это очень сложный момент – она не хотела светиться. Она сейчас со своими друзьями по вязанию, у них вязательный отряд в Филадельфии. Я так люблю и забочусь о своей маме и о семье... Я уже слишком долго говорю.
Спасибо за эту честь. Спасибо за этот момент. И спасибо от лица Ричарда, Орасин и всей семьи Уильямс. Спасибо. Надеюсь, Академия меня еще позовет», – закончил выступление Смит.
Смит стал лауреатом «Оскара» за главную роль в фильме «Король Ричард». Он сыграл Ричарда Уильямса – отца сестер-теннисисток Серены и Винус Уильямс.
Известный голливудский актер Уилл Смит на церемонии вручения «Оскара» вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока. Об этом свидетельствуют кадры прямой трансляции, которые ведет АВС.
Причиной конфликта стала шутка о прическе супруги актера Джады Пинкетт-Смит.
Ранее сообщалось, что она страдает аутоиммунным заболеванием и у нее выпадают волосы. У Пинкетт-Смит диагностирована алопеция.
Рок должен быть объявить претендентов в категории «Лучший документальный фильм». Комик пошутил «об удивительной, очень короткой прическе» Джады Пинкетт-Смит.
После этого Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока по лицу, после чего сел обратно.
Шоумен Крис Рок не стал писать заявление в полицию на актера Уилла Смита после того, как артист ударил его на церемонии вручения кинопремии «Оскар», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.
Об этом рассказали в полиции Лос-Анджелеса, где уже знают об инциденте «с участием двух мужчин».
«(Он) произошел во время программы вручения наград Академии. Во время инцидента один человек нанес удар другому. Участник события отказался обращаться в полицию», — говорится в заявлении полиции.
Жена голливудского актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит раскрыла причины отсутствия волос на ее голове. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
50-летняя знаменитость опубликовала ролик, в котором показала свою лысину. В описании к видео женщина призналась, что страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, характеризующегося полным выпадением волос на голове, лице и других участках тела, которое возникает из-за повреждения волосяных фолликулов.
По словам актрисы, она решила откровенно высказаться по поводу своей прически, чтобы не провоцировать слухи о наличии у нее какого-либо серьезного заболевания.
«Мы с алопецией станем лучшими друзьями — на этом точка», — заключила предпринимательница.
Публикация Пинкетт-Смит набрала почти два миллиона просмотров. При этом героиня материала скрыла количество лайков и комментарии подписчиков.
В июле супруга Уилла Смита Джада впервые побрилась налысо в преддверии 50-летия. На размещенном в сети кадре она запечатлена вместе с дочерью Уиллоу на фоне цветущих кустов. Мать и дочь одновременно побрились налысо. «Уиллоу заставила меня это сделать, потому что пришло время. Мои 50 будут прекрасны с такой прической», — подписала она снимок, который набрал больше 642 тысяч лайков.
Американская киноакадемия в соцсетях выступила с осуждением насилия после того как актёр Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения премии «Оскар».
«Академия не приемлет насилия в любой форме», — говорится в заявлении Киноакадемии.
Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу инцидента между известным американским киноактёром Уиллом Смитом и ведущим Крисом Роком на церемонии вручения наград премии «Оскар». Напомним, Рок пошутил про жену Смита, после чего тот поднялся на сцену и ударил ведущего.
«Это тот «Оскар», который стоит посмотреть. У Криса Рока крепкий подбородок», — написал Уайт в социальных сетях.
Известный блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, отреагировал на инцидент, произошедший на 94-й церемонии вручения наград премии американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Во время неё знаменитый киноактёр Уилл Смит поднялся на сцену и дал сильную пощёчину ведущему Крису Року за шутку про его жену, которая страдает от алопеции (патологическое выпадение волос).
«Кто-нибудь, срочно соедините меня с представителем Уилла в боксе. У меня есть $ 15 млн для Уилла Смита и $ 15 млн для Криса Рока. Давайте сделаем это в августе в моём андеркарте», — написал Пол в своих социальных сетях.
Применение насилия никогда не является оправданным, но в инциденте на премии «Оскар» речь идёт человеке, находящемся на определённом эмоциональном состоянии. Так эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова прокомментировала NEWS.ru поведение американского актёра Уилла Смита, который на церемонии премии «Оскар» ударил по лицу ведущего Криса Рока за шутку в адрес его жены Джады Пинкетт-Смит. По словам Грохотовой, это была не просто шутка в отношении неудачно выбранного платья или когда люди падают на сцене, а внешний вид супруги Смита действительно вызван заболеванием.
Конечно, он же понимает, что такая шутка будет больно бить по супруге и не понятно, какие будут последствия после таких высказываний. Безусловно, надо было среагировать словесно. Возможно, после этого написать заявление, чтобы человека в следующий раз не пригласили. Такие вот вещи имеют определённые последствия. Сейчас человек поставил себя в ситуацию, когда возникает вопрос — кто прав, а кто виноват, — сказала Грохотова.
По её мнению, этот инцидент не был спланирован заранее, так как ради шоу вряд ли была бы шутка про заболевание. Грохотова считает, что это против этики, и такое поведение никто бы не поддержал.
Когда речь идёт о каком-то заболевании, то здесь, конечно, шутки не совсем уместны. Люди по-разному относятся. Есть те, у которых есть недостатки во внешности, в том числе связанные с заболеваниями. И люди, наоборот, относятся с самоиронией, сами могут пошутить, снять напряжение, а есть те, кому это сложно и тяжело. В любом случае эмоциональный ответ (Смита – NEWS.ru) обсуждают не меньше, чем саму шутку, — добавила эксперт по этикету.
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский считает, что инцидент, произошедший на церемонии вручения телепремии «Оскар» между актерами Уиллом Смитом и Крисом Роком, не был постановочным.
Рок, который был ведущим мероприятия, в своем выступлении позволил себе шутку в адрес жены Смита. Тот поднялся на сцену, ударил Рока по лицу и вернулся на свое место, после этого церемония продолжилась по плану.
— Постановочно? Думаю, что нет. Если это была постановка, то было бы более эпично. Видно, что он бить особо не умеет, ударил и сам отлетел назад. Ведущему тоже было не по кайфу в этой ситуации. Постановочно, это как в бою Харитонова, когда ему ударили по печени и он эпично упал, якобы кривляясь от боли. В этом случае такого нет, Уилл Смит — классный актер, они бы сделали все красиво, это было по-настоящему, на мой взгляд.
Такие ситуации редко бывают эпичными, зрелищными. Похоже, что ему действительно не понравилось поведение ведущего — вышел, ударил как смог, ничего красивого не было, — сказал Василевский «Матч ТВ».
Ведущий церемонии Крис Рок отпустил со сцены шутку про облысение супруги Смита, Джады — она действительно теряет волосы из-за аутоиммунного заболевания. Он сравнил новый образ женщины, вынужденной обриться наголо, с образом героини Деми Мур в картине «Солдат Джейн». Смит дал Року пощечину, после чего вернулся на свое место и продолжил ругаться с Крисом Роком.
О ситуации уже высказалась Яна Рудковская:
«Я думаю этот Оскар запомнится всем надолго! Все новостные ленты только про Уила Смита! Хотя на Оскарах были нешуточные скандалы, но морды еще никто никому не бил! Нынешняя драка первая за всю историю».
«Смит стал героем вечера дважды! Я вот подумала, чтобы было, если бы на прошлогодней премии МузТВ Саша Ревва вмазал Моргенштерну за его выходку? Побежал бы Алишер в полицию? А Крис Рок? В любом случае Смит с красавчик! Настоящий мужик! И, кстати, помните, что «победителей не судят»! Так, что, думаю, Криса уже итак захейтили за его «шутку» во всем мире, долго уже видимо никуда не позовут», — добавила Яна.