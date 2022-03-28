У ресторанов возникли проблемы с поставками продуктов

Российские рестораны испытывают трудности с поставками продуктов. Это касается овощей, салатов, рыбы, соусов, сиропов, сообщают «Известия» со ссылкой на Федерацию рестораторов и отельеров России (ФРиО).

Наличие проблем подтвердили в ресторанах Ginza Project (Uilliams, «Карлсон», Butler, Buono), «Шоколаднице», «Якитории» и других.

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Некоторые партнеры внесли корректировки в условия работы, в частности, сократили период отсрочки по платежам или отменили ее вовсе, заявил директор по развитию компании — владельца бренда «Якитория» Александр Муратов.

«Мы видим перебои в поставках разных категорий товаров, в основном ингредиентов — соусов, сиропов, пасты. Они важные части блюд, без некоторых ингредиентов не обойтись», — подчеркнул гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный.

Гендиректор компании — поставщика продуктов «Братья Васильевы» Иван Васильев указал на перебои с доставкой рыбы из Турции, в частности, дорады и сибаса. Также, по его словам, на рынке зафиксированы перебои с сахаром.

«Чтобы была возможность готовить блюда из меню, ресторанам необходимо иметь складские запасы, что в отношении свежих продуктов, которые составляют значительную часть меню, сделать крайне сложно», — заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

Отмечается, что отсутствие товаров – один из факторов перебоев с поставками. Однако это не единственная причина — на продукцию могут ставить излишне высокие цены, и от такой закупки приходится отказываться.

Стоимость повышают не поставщики, а производители, указал Васильев. Это влечет за собой, в частности, перебои с поставками сахара, указал он. Это также является причиной отказа компании от закупки российских овощей в пользу импорта. Собеседник подчеркнул, что цены на отечественный продукт возросли на 60–100%.

По словам Миронова, проблемы с поставками коснулись не только импортного, но и отечественного товара. Сокращение объема поставок импорта влечет за собой рост спроса на российский продукт, а его может не хватать. В этой связи, как отмечается, возникает дефицит и повышается стоимость.