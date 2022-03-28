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1 час назад

В России начали искать аналоги зарубежных лекарств

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Министерство здравоохранения России запустило сбор данных о иностранных лекарствах, которые не производятся в стране и дружественных государствах. Такие меры приняты на случай ухода поставщиков с российского рынка, пишут «Ведомости».

В России начали искать аналоги зарубежных лекарств
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

Минздрав начал искать аналоги зарубежных лекарств по поручению вице-премьера России Татьяны Голиковой, которое поступило в ведомство 18 марта. Министерство «обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты замены таких препаратов с региональными коллегами».

В публикации подчеркивается, что меры ввели «на случай ухода иностранных фармпроизводителей».

Общество,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,
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