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5 минут назад

Ванга предрекла итог конфликта между Россией и Украиной

Елена Прошина

Всемирно известная болгарская пророчица Ванга в 1979 году предсказала, что между Россией и Украиной вспыхнет военный конфликт. Она заявила, что Россию «никто не сможет остановить». Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на британскую газету The Sun.

Ванга предрекла итог конфликта между Россией и Украиной
Фото:  Большая энциклопедия Ясновидящей Ванги Большая энциклопедия Ясновидящей Ванги

Слова предсказательницы передал ее близкий знакомый Сергей Косторной.

«Слишком много принесено в жертву. Никто не может остановить Россию», — сказала Ванга.

Собеседник газеты отметил, что предсказательница назвала 2022 год «тяжким» для всего русского народа, однако выразила уверенность, что он будет «решающим и освободительным».

«Мы говорили, в том числе о войне и мире в глобальном масштабе. И я задавал такой прямой вопрос: "Будет ли большая война в ближайшие какие-то сто лет?" Она ответила, что нет, но отдельные локальные конфликты будут», — подчеркнул Косторной.

По его словам, Ванга напряглась, когда речь зашла об Украине. Она рассказала, что к власти должен будет прийти «молодой, говорливый и красивый человек», который будет всем нравиться. Однако Ванга предупредила, что новый правитель «всех подставит» и ввергнет страну в пучину проблем.

Кроме того, предсказательница заявила, что Украина войдет в состав России и упомянула о создании некоего «славянского союза». При этом Ванга отметила, что НАТО в скором времени перестанет существовать, а Россия «сохранится и будет процветать», передает The Sun.

Общество,НАТО,
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