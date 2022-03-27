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2 часа назад

Гинцбург назвал сроки вакцинации детей в рамках исследований

Lenta.ruLenta.ruиещё 4

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки вакцинации детей против коронавирусной инфекции в рамках клинических исследований. Об этом сообщает ТАСС.

Гинцбург озвучил сроки вакцинации детей в рамках исследований
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, прививки детям от 6 до 11 лет начнут ставить на следующей неделе.

«На сегодняшний день детей пока не набрали, пока только определились с организацией, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования», — отметил он.

Ранее Александр Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на негативные эффекты вакцинации подростков против коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М». Он также сообщил, что вскоре объемы производства «Спутника М» будут наращиваться, к процессу производства подключится компания «Генериум».

Общество,Александр Гинцбург,
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