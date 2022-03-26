Перечислены привлекающие мошенников посты в соцсетях

Некоторые посты в социальных сетях россиян могут быть привлекательными для потенциальных мошенников. Информацию, которую лучше не раскрывать о себе в интернете, перечислил руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко в беседе с радио Sputnik.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

Эксперт подчеркнул, что лучше всего давать доступ к своему аккаунту только друзьям. Злоумышленники нередко исследуют интересы и привычки жертвы перед тем, как выйти на связь.

«Вы выложили фотографию с лошадью — вам может написать мошенник и предложить покататься на лошади в два раза дешевле, и вы перейдете на фишинговый сайт. Вы рассказали, что любите ходить в кафе и рестораны, — вам придет фейковое предложение купить бонусную карту со скидкой 50 процентов», — пояснил Пащенко.

Кроме того, в сети не стоит размещать снимки каких-либо документов, а также авиабилетов и посадочных талонов. «Молодые водители, особенно девушки, получив права, тут же начинают делать их фотографии на фоне автомобилей либо на фоне цветов. Злоумышленники могут этим воспользоваться: самое простое — создать клон таких же прав. Или позвонить и представиться инспектором ГИБДД, который увидел нарушение и просит оплатить штраф», — предупредил эксперт. Выкладывая в сеть снимки загранпаспорта и авиабилетов, можно дать аферистам информацию о своих поездках, которая может быть использована в схеме обмана, а делясь фотографиями с курорта во время отдыха, можно привлечь квартирных воров.

Кроме того, особую осторожность стоит соблюдать при выкладывании в сеть снимки ребенка. «Сейчас идет особая охота злоумышленников за фотографиями с детьми, потому что их затем выставляют на разных ресурсах и собирают под них деньги, утверждая, что ребенок болен», — заключил Пащенко.