В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

Перечислены привлекающие мошенников посты в соцсетях россиян

МослентаМослентаиещё 1

Некоторые посты в социальных сетях россиян могут быть привлекательными для потенциальных мошенников. Информацию, которую лучше не раскрывать о себе в интернете, перечислил руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко в беседе с радио Sputnik.

Перечислены привлекающие мошенников посты в соцсетях
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

Эксперт подчеркнул, что лучше всего давать доступ к своему аккаунту только друзьям. Злоумышленники нередко исследуют интересы и привычки жертвы перед тем, как выйти на связь.

«Вы выложили фотографию с лошадью — вам может написать мошенник и предложить покататься на лошади в два раза дешевле, и вы перейдете на фишинговый сайт. Вы рассказали, что любите ходить в кафе и рестораны, — вам придет фейковое предложение купить бонусную карту со скидкой 50 процентов», — пояснил Пащенко.

Кроме того, в сети не стоит размещать снимки каких-либо документов, а также авиабилетов и посадочных талонов. «Молодые водители, особенно девушки, получив права, тут же начинают делать их фотографии на фоне автомобилей либо на фоне цветов. Злоумышленники могут этим воспользоваться: самое простое — создать клон таких же прав. Или позвонить и представиться инспектором ГИБДД, который увидел нарушение и просит оплатить штраф», — предупредил эксперт. Выкладывая в сеть снимки загранпаспорта и авиабилетов, можно дать аферистам информацию о своих поездках, которая может быть использована в схеме обмана, а делясь фотографиями с курорта во время отдыха, можно привлечь квартирных воров.

Кроме того, особую осторожность стоит соблюдать при выкладывании в сеть снимки ребенка. «Сейчас идет особая охота злоумышленников за фотографиями с детьми, потому что их затем выставляют на разных ресурсах и собирают под них деньги, утверждая, что ребенок болен», — заключил Пащенко.

Последние новости
Общество,Григорий Пащенко,ГИБДД,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители