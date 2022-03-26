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55 минут назад

Россияне вспомнили об очередях за дефицитом в ГУМе

МослентаМослента

Фото с толпой у входа, сделанное в ГУМе в 1981 году и опубликованное в группе «Москва — воспоминания детства» в социальной сети «ВКонтакте», побудило россиян вспомнить об очередях за дефицитными товарами.

Россияне вспомнили об очередях за дефицитом в ГУМе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Толпа за дефицитом. Какие интересные воспоминания навевает фотография! Мне 21 год. Счастливое время было! Доброе, надежное!» — написала подписчица интернет-сообщества. «А мне было 11. Помню, как мама брала меня с собой в ГУМ, когда ездила за дефицитом. Но я соглашалась только в обмен на то самое мороженое», — поделилась другая участница дискуссии. Еще одна женщина рассказала, что в то время училась в седьмом классе и стояла в такой очереди за своими первыми босоножками на настоящей танкетке. «Я запомнила тот день и ту пару обуви на всю жизнь!» — написала она.

«Было бы забавно найти себя на таком фото спустя много лет», — заметил один из юзеров.

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