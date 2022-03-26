Россияне вспомнили об очередях за дефицитом в ГУМе

«Толпа за дефицитом. Какие интересные воспоминания навевает фотография! Мне 21 год. Счастливое время было! Доброе, надежное!» — написала подписчица интернет-сообщества. «А мне было 11. Помню, как мама брала меня с собой в ГУМ, когда ездила за дефицитом. Но я соглашалась только в обмен на то самое мороженое», — поделилась другая участница дискуссии. Еще одна женщина рассказала, что в то время училась в седьмом классе и стояла в такой очереди за своими первыми босоножками на настоящей танкетке. «Я запомнила тот день и ту пару обуви на всю жизнь!» — написала она.