Отец Урганта раскрыл его местонахождение

Российский телеведущий Иван Ургант вместе с семьей вернулся в Россию, сообщил его отец Андрей Ургант.
В последнее время поклонники переживали, что популярное шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале закроют, а сам ведущий в Россию больше не вернется. Позже он сам опроверг домыслы, опубликовав пост в соцсети.
«Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили? Остальное, что пишут, я не буду даже комментировать», – цитирует отца Ивана Урганта «Комсомольская правда».
Ранее в СМИ появились сообщения, что шоу «Вечерний Ургант» заменит другая программа, ведущим которой станет Мартиросян, но информация не подтвердилась.
Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.