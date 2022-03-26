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9 минут назад

Отец Ивана Урганта сообщил о его возвращении в Россию

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Российский телеведущий Иван Ургант вместе с семьей вернулся в Россию, сообщил его отец Андрей Ургант.

Отец Урганта раскрыл его местонахождение
Фото: ТАССТАСС

В последнее время поклонники переживали, что популярное шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале закроют, а сам ведущий в Россию больше не вернется. Позже он сам опроверг домыслы, опубликовав пост в соцсети.

«Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили? Остальное, что пишут, я не буду даже комментировать», – цитирует отца Ивана Урганта «Комсомольская правда».

Ранее в СМИ появились сообщения, что шоу «Вечерний Ургант» заменит другая программа, ведущим которой станет Мартиросян, но информация не подтвердилась.

Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.

Общество,Иван Ургант,Андрей Ургант,Первый канал,
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