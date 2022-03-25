Россиянам назвали лучший вариант отдыха

В предстоящий теплый сезон стоит рассмотреть комплексный тур, совмещающий в себе путешествие на юг РФ и за границу, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В интервью «Радио 1» он отметил, что, отдохнув на местных курортах, можно отравиться в Армению, Узбекистан, Казахстан, Египет, Израиль и Турцию.
По словам Барзыкина, Сочи является «своеобразным южным хабом», через который удобно лететь по указанным направлениям.
«Египет — это чисто рекреационный отдых, пляжный отдых. Узбекистан – крайне интересное направление историко-культурное. И Армения для нас всегда была рядом – тоже открывается сегодня со всех сторон, поэтому скажу вам, что вот такой транзитный тур, конечно, можно совершить, но не полениться и минимум хотя бы три дня оставить на Сочи, "Красную поляну". Тогда будет такой комплексный тур: в одной поездке увидите и местные прелести, и зарубежный отдых», — добавил Барзыкин.
Ранее «Аэрофлот» начал продавать билеты на рейсы из Сочи в Армению, Узбекистан, Египет, Казахстан, Израиль, Узбекистан и Турцию. Полеты будут осуществляться на отечественных лайнерах Superjet 100, перевозку пассажиров организует компания «Россия».