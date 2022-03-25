Россиянам назвали лучший вариант отдыха

«Египет — это чисто рекреационный отдых, пляжный отдых. Узбекистан – крайне интересное направление историко-культурное. И Армения для нас всегда была рядом – тоже открывается сегодня со всех сторон, поэтому скажу вам, что вот такой транзитный тур, конечно, можно совершить, но не полениться и минимум хотя бы три дня оставить на Сочи, "Красную поляну". Тогда будет такой комплексный тур: в одной поездке увидите и местные прелести, и зарубежный отдых», — добавил Барзыкин.