Абрамович решил купить дом в Дубае

Российский миллиардер Роман Абрамович решил купить дом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Предприниматель начал поиск жилья в Дубае, сообщает Bloomberg.

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Согласно информации инсайдеров, последние несколько недель Абрамович искал подходящий объект на Пальма Джумейра — остров в форме дерева с роскошными отелями, элитными многоэтажными зданиями и ресторанами с кухней разных стран. Данные с сайта для отслеживание воздушного транспорта ADS-B Exchange также указывают на то, что миллиардер недавно побывал в ОАЭ — один из его самолетов приземлился в Дубае в марте.

Юристы утверждают, что многие российские предприниматели пытаются переместить свои активы в Эмираты. Помимо бизнес-джета Абрамовича, в Дубае были замечены самолеты других бизнесменов из России.