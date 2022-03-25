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25 минут назад

Россияне обрушили рейтинг приложения Apple

Елена Прошина

Рейтинг приложения Wallet в App Store рухнул из-за недовольства российских пользователей, которые критикуют введенные компанией Apple ограничения. Об этом пишет портал iPhones.ru.

Россияне обрушили рейтинг приложения Apple
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За последние недели рейтинг встроенного в смартфоны Apple приложения Wallet упал до 1,5 звезд из 5. Российские пользователи обрушили на разработчика недовольства, что они не могут добавить карты «Мир», а также на их полное ограничение.

Среди комментариев, оставленных в приложении, отмечается, что решение Apple стало для пользователей «разочарованием года», также эти ограничения россияне называют «отключением базовых функций».

Напомним, 25 марта Apple сообщила об отключении всех карт российской платежной системы «Мир» от Apple Pay на неопределенный срок. Эта технология позволяла пользователям iPhone и Apple Watch бесконтактно оплачивать покупки по технологии NFС в сочетании с программой фирменным приложением Wallet.

Общество,Apple,
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