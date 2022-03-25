Россияне обрушили рейтинг приложения Apple

Рейтинг приложения Wallet в App Store рухнул из-за недовольства российских пользователей, которые критикуют введенные компанией Apple ограничения. Об этом пишет портал iPhones.ru.

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За последние недели рейтинг встроенного в смартфоны Apple приложения Wallet упал до 1,5 звезд из 5. Российские пользователи обрушили на разработчика недовольства, что они не могут добавить карты «Мир», а также на их полное ограничение.

Среди комментариев, оставленных в приложении, отмечается, что решение Apple стало для пользователей «разочарованием года», также эти ограничения россияне называют «отключением базовых функций».