Жириновский в больнице обрел доверие россиян

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Если на момент госпитализации политика лишь 28,1 процента опрошенных сообщали о своем доверии к нему, то к 25 марта число доверяющих главе ЛДПР респондентов составило уже 45,9 процента, то есть в полтора раза больше. Опросы ВЦИОМ показали, что лишь за прошедшую неделю доверие к Жириновскому выросло более чем на шесть процентных пунктов. Однако сильнее всего россияне по-прежнему доверяют президенту. На прямой вопрос о доверии к нему утвердительно ответили более 80 процентов опрошенных.

Доверие к Жириновскому растет несмотря на то, что госпитализированный политик уже долгое время самостоятельно не делает заявлений. Вместо этого однопартийцы публикуют в социальных сетях сбывшиеся «пророчества» главы ЛДПР.

Сообщения о госпитализации Жириновского появились 9 февраля, вскоре после того, как политик сделал восьмую прививку от коронавируса. Источник «Коммерсанта» заявил, что Жириновский две недели скрывал свое заболевание COVID-19, так как боялся, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.