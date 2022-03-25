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29 минут назад

Боярскому запретили въезд в Латвию

Елена Прошина

Латвия внесла в черный список еще шесть российских деятелей культуры. Подобная мера предусматривает запрет на пересечение латвийской границы на неопределенный срок. Об этом сообщили в латвийском МИД.

Латвия внесла Боярского и Шукшину в черный список
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На этот раз в список попали Михаил Боярский, Мария Шукшина, Сергей Безруков, Игорь Угольников, Юлия Чичерина и Тимур Юнусов (Тимати), пишут РИА Новости.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии объявило о том, что включает в список нежелательных лиц 25 деятелей российской культуры и телевидения. В список вошли певцы Николай Расторгуев и Станислав Михайлов, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, телеведущая Тина Канделаки, артист балета Сергей Полунин, актер Владимир Машков и другие.

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Как отметили в ведомстве, это решение было принято по причине поддержки этими знаменитостями специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

Общество,Станислав Михайлов,Игорь Угольников,Тимати,Дмитрий Губерниев,Юлия Чичерина,Тина Канделаки,Мария Шукшина,Михаил Боярский,Сергей Полунин,Николай Расторгуев,Владимир Машков,
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