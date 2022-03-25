В России проанализировали уровень рождаемости

Ученые Высшей школы экономики (ВШЭ) провели детальный анализ данных по рождаемости в России, изучив для этого статистику в том числе 2 304 муниципалитетов страны. Выяснилось, что лишь 10,6% россиян живут в муниципалитетах, где уровень рождаемости превышает воспроизводство населения, сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

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"В среднем за 2017-2019 годы коэффициент суммарной рождаемости (КСР) в России составил 1,58. Как показало исследование, почти две трети (65%) населения проживает на территориях с КСР ниже этого уровня. Лишь 10,6% россиян живут в муниципалитетах, где этот коэффициент выше 2,1 (уровня простого воспроизводства населения). Появление детальных оценок рождаемости может помочь в совершенствовании региональной политики, например в планировании и постройке социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (то есть, от 15 до 50 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. Коэффициент является одним из важных показателей уровня рождаемости. В настоящее время принято считать, что для сохранения численности населения на одном уровне нужен суммарный коэффициент рождаемости около 2,1 рождений на женщину в течение жизни.

Также авторы работы проанализировали рождаемость с помощью другого измерителя - числа родившихся на 1 000 жителей, то есть общего коэффициента рождаемости (ОКР). Выяснилось, что в некоторых муниципалитетах Чечни, Дагестана, Ингушетии и Тывы, а также в Ленинском городском округе Подмосковья, где располагается один из крупнейших перинатальных центров Московской области, ОКР достигает очень значительных величин - 25-30 родившихся на 1 000 жителей.

Минимальные значения ОКР отмечены в городских округах Новая Земля Архангельской области и Славный Тульской области - 1,3 и 3,6 родившегося на 1 000 жителей соответственно.

"Обе территории являются местом дислокации воинских частей, поэтому наиболее вероятно, в силу как постепенной ротации населения, так и отсутствия родильных домов, большая доля рождений регистрируется вне этих территорий", - приводятся в сообщении слова автора работы Артура Петросяна.