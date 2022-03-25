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39 минут назад

Модель лишилась ног из-за коронавируса

Lenta.ruLenta.ru

Американская модель Клэр Бриджес заболела коронавирусной инфекцией и лишилась ног. Об этом сообщает портал Ladbible.

Модель лишилась ног из-за коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

21-летняя манекенщица попала в больницу 16 января с положительным тестом на коронавирус. При поступлении в лечебное учреждение врачи диагностировали у нее множество заболеваний, а именно, миокардит, цианоз, ацидоз, рабдомиолиз и пневмонию. Отмечается, что доктора приняли решение ампутировать ноги девушки, поскольку в ее конечностях нарушился кровоток.

Известно, что в конечном счете знаменитость выписали из больницы через два месяца после завершения лечения.

«Клэр счастлива находиться дома с семьей и друзьями! Вся ситуация подкосила нас ментально и физически, нашей дочери придется столкнуться с многими трудностями, но она хорошо держится и скоро отправится на реабилитацию», — уточнил отец модели.

В январе 2018 года появилась информация о том, что американская манекенщица лишилась ног из-за тампона с инфекцией. Лорен Вассер (Lauren Wasser) использовала тампон, который оказался заражен стафилококком. Бактерия вызвала инфекционно-токсический шок, из-за которого она попала в реанимацию, затем ее ноги поразила гангрена. Ей ампутировали ступню и часть голени на правой ноге и пальцы на левой. Через несколько лет она также лишилась левой ноги.

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