Ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет, но все будет зависеть от текущей криминогенной ситуации. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Говоря о подобном наказании для преступников, он отметил, что данный вопрос очень сложный - он мировоззренческий, философский, нравственный.
"Это никак не связано напрямую с участием в Совете Европы, хотя внутренняя связь здесь, вне всякого сомнения, присутствует. Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет", - добавил Медведев (цитата по РИА Новости).
Он напомнил, что в США и Китае от смертной казни, как высшей меры наказания за особо тяжкие деяния, не отказались.
Что касается России, то в нашей стране все будет зависеть от текущей криминогенной ситуации.
"Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но, если что-то изменится в жизни общества, они могут быть пересмотрены", - подытожил зампред Совбеза.