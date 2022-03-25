В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
1 час назад

Медведев о смертной казни в России: Ограничений теперь нет

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 13

Ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет, но все будет зависеть от текущей криминогенной ситуации. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Говоря о подобном наказании для преступников, он отметил, что данный вопрос очень сложный - он мировоззренческий, философский, нравственный.

"Это никак не связано напрямую с участием в Совете Европы, хотя внутренняя связь здесь, вне всякого сомнения, присутствует. Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет", - добавил Медведев (цитата по РИА Новости).

Он напомнил, что в США и Китае от смертной казни, как высшей меры наказания за особо тяжкие деяния, не отказались.

Медведев назвал обратный эффект от санкций Запада

Что касается России, то в нашей стране все будет зависеть от текущей криминогенной ситуации.

"Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но, если что-то изменится в жизни общества, они могут быть пересмотрены", - подытожил зампред Совбеза.

Общество,Видео,Дмитрий Медведев,Совет Европы,Совет безопасности РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители