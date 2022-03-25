Часть безработных могут стать самозанятыми

Заработок самозанятых за прошлый год вырос на четверть, подсчитали в сервисе по поиску персонала "Хед Хантер" и маркетплейсе для работы с самозанятыми YouDo Бизнес. Но теперь рост их доходов может замедлиться.

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Как отмечается в исследовании, основная масса самозанятых работает в сфере ремонта и строительства (40%), а 25% - в курьерской сфере. Кроме того, популярными сферами стали грузоперевозки, установка и ремонт техники - в них заняты по 13% исполнителей. Каждый десятый работает в сфере уборки и помощи по хозяйству.

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По данным "Хед Хантер", средняя зарплата самозанятых выросла с 36,8 тыс. рублей в течение 2021 г. до 48,5 тыс. рублей в начале 2022 г. Так, например, ежемесячный заработок для курьеров вырос на 41% по отношению к прошлому году - с 48,9 тыс. рублей до 68,8 тыс. рублей. Уровень оплаты услуг комплектовщиков и сборщиков заказов также увеличился на 21% - с 41,4 тыс. рублей до 50,3 тыс. рублей. Но есть ли резервы для дальнейшего роста доходов людей, работающих на себя? Или обострится конкуренция с теми самозанятыми, которые искали клиентов через запрещенные теперь в России соцсети?

У самозанятых есть реальный шанс встроиться в полноценный формат коммерческой деятельности, открыв, например, свою компанию

"На конец февраля численность официальных самозанятых (легализовавших свою деятельность через ФНС) составила более 4,2 млн человек. Очевидно, что их численность сейчас увеличится, хотя не все будут работать легально. Самозанятыми станет часть безработных, а работодатели активнее станут отрудничать с самозанятыми, экономя на заключении полноценных трудовых договоров, когда нужно обеспечивать сотрудников рабочим местом, различными инструментами для выполнения трудовых обязанностей", - говорит ведущий научный сотрудник Центра финансов социальной сферы НИФИ минфина Наталья Локтюхина. По ее словам, действительно, рост доходов самозанятых пока замедлится. Ведь их клиенты в условиях нестабильности будут вынуждены экономить.