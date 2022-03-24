Аэропорты юга России продлили режим ограничения

Режим временного закрытия 11 аэропортов юга и центральной части страны продлили до 3.45 по московскому времени 1 апреля. Пока полеты запрещены в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Дата предположительного открытия воздушных гаваней переносится уже в пятый раз с 24 февраля.

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"Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - отметили в Росавиации.

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Тем временем аэропорт Сочи стал единственной открытой воздушной гаванью на юге России и временным хабом для жителей Краснодара, Анапы, Геленджика и других населенных пунктов Краснодарского края и туристов, путешествующих на курорты Кубани и Крыма. До них можно добраться поездами или автобусами.

Всего за время ограничения полетов сочинский аэропорт обслужил более 500 тысяч пассажиров.

Кроме того, появились новые направления и дополнительные рейсы в Узбекистан, Казахстан, Турцию и Армению.

- Несмотря на то что ситуация в авиационной отрасли России кардинально изменилась, задача по обеспечению качества обслуживания и повышению комфорта для пассажиров остается одной из приоритетных, - рассказал управляющий директор сочинского аэропорта Алексей Комаров. - С началом работы в режиме временного хаба появился дополнительный входящий пассажирский поток. Это жители края и гости региона, которые выбирают Сочи в качестве транзитного пункта.

Он добавил, что южная воздушная гавань обслуживает более 130 бортов в сутки. Аэропорт Сочи стал более востребован у грузоотправителей - количество обрабатываемых грузов увеличилось почти втрое.

- Кроме того, мы направили свои предложения ряду крупнейших авиаперевозчиков по базированию воздушных судов у нас, - уточнил Комаров.

Также в аэропорту Сочи открылась еще одна входная группа, расположенная на втором этаже, напротив регистрации пассажиров в секторе "В". Этот вход особенно удобен для пассажиров, прибывающих на личных автомобилях и такси.

"Входная группа оборудована тремя линиями досмотра для проверки вещей и багажа, - сообщили в пресс-службе оператора аэропортов Кубани. - Ее пропускная способность - до 250 пассажиров в час зимой и 300 пассажиров летом. С открытием нового входа пропускная способность вырастет на 25 процентов".

Тем временем

Россия снимает ограничения на перемещение через сухопутные участки границы с Казахстаном и Монголией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Ограничения будут сняты с полуночи 30 марта. Пересечь границу можно будет как со стороны России, так и из сопредельных стран.