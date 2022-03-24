В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
26 минут назад

Венедиктов сообщил об угрозах в свой адрес

Lenta.ruLenta.ru

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что получил угрозы в свой адрес от неизвестных. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Венедиктов сообщил об угрозах в свой адрес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Венедиктов опубликовал фотографии, согласно которым, некто подбросил ему под дверь свиную голову в парике. Помимо того, на дверь экс-главреда радиостанции наклеили стикер с гербом Украины и антисемитской надписью.

«Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?» — прокомментировал угрозы Венедиктов.

Другие подробности произошедшего он не привел.

Ранее стало известно, что Венедиктов назвал главные причины закрытия «Эха Москвы». Журналист выразил уверенность в том, что основным поводом стали звучавшие в эфире рассуждения о специальной операции на Украине.

Общество,Алексей Венедиктов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители