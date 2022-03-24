Венедиктов сообщил об угрозах в свой адрес

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что получил угрозы в свой адрес от неизвестных. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Венедиктов опубликовал фотографии, согласно которым, некто подбросил ему под дверь свиную голову в парике. Помимо того, на дверь экс-главреда радиостанции наклеили стикер с гербом Украины и антисемитской надписью.

«Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?» — прокомментировал угрозы Венедиктов.

Другие подробности произошедшего он не привел.