Певцов объяснил попадание артистов в черные списки Латвии

"Это страх, что в страну могут приехать люди, которых уважают, любят, к чьему мнению прислушиваются не только в России, но и во всех странах, где есть русскоязычное население. И что эти люди, эти артисты могут напомнить о том, кому Латвия обязана своей государственностью, кто освободил Латвию от фашизма", — поделился он.