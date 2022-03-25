В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
38 минут назад

Певцов о "черном списке" Латвии: боятся правды

Газета.RuГазета.Ruиещё 5

Депутат Госдумы России, актер Дмитрий Певцов в беседе с "Пятым каналом" объяснил, почему, на его взгляд, МИД Латвии решил запретить въезд в страну 25 российским деятелям культуры. По мнению Певцова, дело в страхе.

Певцов объяснил попадание артистов в черные списки Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это страх, что в страну могут приехать люди, которых уважают, любят, к чьему мнению прислушиваются не только в России, но и во всех странах, где есть русскоязычное население. И что эти люди, эти артисты могут напомнить о том, кому Латвия обязана своей государственностью, кто освободил Латвию от фашизма", — поделился он.

Певцов не сомневается, что российские артисты могут "рассказать правду о том, что происходило в стране".

Латвия внесла Боярского и Шукшину в черный список

"Боятся правды, которая может к ним неожиданно заехать в виде творческого десанта. А правду все равно не спрячешь. Ее знают, и она, как цветок, пробивающийся сквозь бетонный асфальт, пробьется к сердцам и душам людей, которые проживают в этой прекрасной стране", - заключил он.

Последние новости
Общество,Дмитрий Певцов,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители