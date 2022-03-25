Певцов объяснил попадание артистов в черные списки Латвии

Депутат Госдумы России, актер Дмитрий Певцов в беседе с "Пятым каналом" объяснил, почему, на его взгляд, МИД Латвии решил запретить въезд в страну 25 российским деятелям культуры. По мнению Певцова, дело в страхе.
"Это страх, что в страну могут приехать люди, которых уважают, любят, к чьему мнению прислушиваются не только в России, но и во всех странах, где есть русскоязычное население. И что эти люди, эти артисты могут напомнить о том, кому Латвия обязана своей государственностью, кто освободил Латвию от фашизма", — поделился он.
Певцов не сомневается, что российские артисты могут "рассказать правду о том, что происходило в стране".
"Боятся правды, которая может к ним неожиданно заехать в виде творческого десанта. А правду все равно не спрячешь. Ее знают, и она, как цветок, пробивающийся сквозь бетонный асфальт, пробьется к сердцам и душам людей, которые проживают в этой прекрасной стране", - заключил он.