Умерла российская модель журнала Playboy

Российская манекенщица Лидия Пономарева скончалась на 27 году жизни. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» фотограф Сергей Корольков.

Фото: Телеграм-канал "Плохие новости" Телеграм-канал "Плохие новости"

«К сожалению, не стало Лиды Пономаревой. Надеюсь, ее душа обрела покой. Пусть земля тебе будет пухом», — написал мужчина в посте, прикрепив фотографию девушки.

При этом Корольков не уточнил причину смерти модели. По информации «Пятого канала», она умерла в результате самоубийства.

Бывшая модель эротического журнала Playboy активно пользовалась соцсетями, однако неделю назад перестала публиковать новые снимки и сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). Последняя публикация манекенщицы датируется 10 марта, в настоящее время под ней оставляют соболезнования ее многочисленные фанаты.