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1 час назад

Умерла российская модель журнала Playboy

Lenta.ruLenta.ru

Российская манекенщица Лидия Пономарева скончалась на 27 году жизни. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» фотограф Сергей Корольков.

Умерла российская модель журнала Playboy
Фото: Телеграм-канал "Плохие новости"Телеграм-канал "Плохие новости"

«К сожалению, не стало Лиды Пономаревой. Надеюсь, ее душа обрела покой. Пусть земля тебе будет пухом», — написал мужчина в посте, прикрепив фотографию девушки.

При этом Корольков не уточнил причину смерти модели. По информации «Пятого канала», она умерла в результате самоубийства.

Бывшая модель эротического журнала Playboy активно пользовалась соцсетями, однако неделю назад перестала публиковать новые снимки и сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). Последняя публикация манекенщицы датируется 10 марта, в настоящее время под ней оставляют соболезнования ее многочисленные фанаты.

В мае прошлого года британская модель Стефани Дюбуа умерла из-за тромбоза, возникшего после вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Манекенщица скончалась в возрасте 39 лет. 19 мая Дюбуа оказалась в коме. Позже местные СМИ сообщили, что у женщины произошло кровоизлияние в мозг, которое привело к смерти 22 мая.

Общество,Стефани Дюбуа,Лидия Пономарева,Сергей Корольков,
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