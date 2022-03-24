Мединский рекомендовал сократить число развлекательных программ на ТВ

В нынешней ситуации необходимо сократить количество развлекательных передач на российских телеканалах, заменив их фильмами, которые не искажают историю. Об этом в ходе заседания межведомственной комиссии по историческому просвещению заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, «в наше время это выглядит нелепо, так как все пытаются сделать вид, что все по-старому, но это не так».

«Сегодня мы живем прямо внутри учебника истории. И если мы будем жить по-старому, то осознаем, что живем в последней его главе. И не факт, что она будет написана на русском языке», - подчеркнул помощник президента.

В связи с этим Мединский предложил показывать на телевидении «хорошее отечественное кино».