«Афиша» делает театры доступнее

Скидки на сотни спектаклей в честь Дня театра на Afisha.ru

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Специально ко Дню театра, который традиционно отмечается 27 марта, «Афиша» подготовила уникальное предложение – билеты на сотни постановок со скидками от 20 до 70%, воспользоваться которым можно с 24 по 27 марта включительно.

Цель акции — сделать театр доступнее. По данным «Афиши», россияне посещают театры в среднем 1-2 раза в год, откладывая визиты по разным причинам. Специальное предложение ко Дню театра от известного медиасервиса позволит исправить ситуацию, предложив зрителям значительные скидки на интересующие спектакли.

К акции «Афиши» уже присоединились десятки театров по всей стране — такие как «Театр Романа Виктюка», «Московский Театр на Таганке», «Гоголь-центр», «Театр.doc», «Квартет И», «Приют комедианта», Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, «Московский детский театр марионеток» и другие.