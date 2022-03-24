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23 минуты назад

«Афиша» делает театры доступнее

Елена Прошина

Скидки на сотни спектаклей в честь Дня театра на Afisha.ru

«Афиша» делает театры доступнее
Фото: ТАССТАСС

Специально ко Дню театра, который традиционно отмечается 27 марта, «Афиша» подготовила уникальное предложение – билеты на сотни постановок со скидками от 20 до 70%, воспользоваться которым можно с 24 по 27 марта включительно.

Цель акции — сделать театр доступнее. По данным «Афиши», россияне посещают театры в среднем 1-2 раза в год, откладывая визиты по разным причинам. Специальное предложение ко Дню театра от известного медиасервиса позволит исправить ситуацию, предложив зрителям значительные скидки на интересующие спектакли.

К акции «Афиши» уже присоединились десятки театров по всей стране — такие как «Театр Романа Виктюка», «Московский Театр на Таганке», «Гоголь-центр», «Театр.doc», «Квартет И», «Приют комедианта», Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, «Московский детский театр марионеток» и другие.

В «Московском Театре на Таганке» можно увидеть на сцене «Онегина», в «Театре Романа Виктюка» — «Служанки», один из самых известных спектаклей в репертуаре, в «МХТ им. Чехова» — постановку «Дети солнца» петербургского «Александринского театра», в МКЗ «Зарядье» — насладиться вечной классикой. В театре «Санкт-Петербургъ Опера» зрители смогут посмотреть «Эсмеральду», в крупных киносетях — знаменитые спектакли от TheatreHD, в петербургском «Планетарии 1» послушать орган или дарк-джаз, а в Эрмитажном театре — произведения Вагнера и Бетховена. «Санкт-Петербургский театр марионеток имени Деммени» и «Московский детский театр марионеток» представят множество постановок для всей семьи. Полный список участников и расписание указаны на сайте «Афиши».

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