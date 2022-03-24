Москвичи пожаловались на работу OZON

Жители Москвы столкнулись с перебоями в работе интернет-магазина OZON. В частности, они указывают на проблемы с доставкой и потерю части заказов, сообщает сетевое издание «Говорит Москва».

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Кроме того, маркетплейс не возвращает денежные средства за отмененные заказы, отмечают клиенты.

По их словам, в магазине отсутствует служба поддержки — в чате с покупателями общается робот. Так, граждане не могут получить помощь в решении их вопросов, а также выяснить, что происходит с их заказами.

Отмечается, что запрос в компанию был отправлен, однако пока разъяснений никаких не поступило.