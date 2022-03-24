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58 минут назад

Москвичи пожаловались на работу OZON

Лера Букина

Жители Москвы столкнулись с перебоями в работе интернет-магазина OZON. В частности, они указывают на проблемы с доставкой и потерю части заказов, сообщает сетевое издание «Говорит Москва».

Москвичи пожаловались на работу OZON
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, маркетплейс не возвращает денежные средства за отмененные заказы, отмечают клиенты.

По их словам, в магазине отсутствует служба поддержки — в чате с покупателями общается робот. Так, граждане не могут получить помощь в решении их вопросов, а также выяснить, что происходит с их заказами.

Отмечается, что запрос в компанию был отправлен, однако пока разъяснений никаких не поступило.

Ранее 14 марта в работе маркетплейса Wildberries произошел масштабный сбой. Часть пользователей сервиса не смогла войти в мобильное приложение маркетплейса, у других возникли проблемы с отслеживанием заказов. У многих не отображались куаркоды для получения оплаченных посылок, у кого-то не работал сайт. Также у ряда пользователей из личных кабинетов исчезли данные обо всех предыдущих покупках. Невозможно было также оформить новый заказ. Компания запустила внутреннее расследование инцидента. По его результатам материалы передадут в правоохранительные органы.

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