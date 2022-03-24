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44 минуты назад

Хозяйка челябинского приюта 20 лет ведет анкеты питомцев. Видео

Александр Кузьмин

Владелица приюта для животных "Друг" в Челябинске 21 год от руки ведет записи в дневнике о своих питомцах. О своем необычном хобби Татьяна Воронина рассказала Ruptly 16 марта.

В анкетах указаны клички, внешние характеристики, состояние здоровья, обстоятельства, при которых животное оказалось в приюте. Также женщина следит и за дальнейшей судьбой подопечных.

"Вот этим мы занимаемся уже практически 21 год [дневником]. А 25 лет 15 апреля у нас [будет] памятный День рождения, 25 лет нашей общественной организации защиты животных "Друг", - объясняет хозяйка приюта.

По словам Ворониной, ей самой интересно следить за историей приюта: где она подобрала животное, смогла ли вылечить и отдать потом в добрые руки.

Общество,Видео,Татьяна Воронина,
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