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54 минуты назад

Россия снимает с 30 марта ограничения на въезд через границу с Казахстаном и Монголией

ТАССТАССиещё 15

Россия с 30 марта снимает ограничения на пересечение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией. Об этом в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Россия снимает с 30 марта ограничения на въезд через границу с Казахстаном и Монголией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участник российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы", - сообщили в штабе.

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