Названа дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Власти России и Белоруссии договорились отменить плату за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства с 1 апреля 2022 года. Такая дата названа в сообщении на сайте российского правительства.

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва» Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Отмечается, что обеспечить отмену платы за входящие вызовы в роуминге стороны поручили Минцифры России и Минсвязи Белоруссии совместно с сотовыми операторами двух стран по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.

В ходе заседания было отмечено, что благодаря снижению тарифов в роуминге число абонентов российских операторов связи, пользующихся услугами сотовой связи при нахождении в Белоруссии, увеличилось на 15 процентов, потребление услуг голосовой связи увеличилось в отношении входящего голосового трафика в 1,5 раза, исходящего голосового трафика — в два раза, СМС-сообщений — в два раза, интернета — в 1,6 раза.