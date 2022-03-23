В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
2 часа назад

Стивен Кинг разорвал контракт с российским издательством

Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Американский писатель Стивен Кинг официально аннулировал все договорённости с российским издательством АСТ, которое имело права на публикацию его книг. Об этом рассказал представитель издательства со ссылкой на агента Кинга. В апреле выходит новый роман писателя «Билли Саммерс» — он станет последней изданной работой Кинга на русском языке.

Стивен Кинг разорвал контракт с российским издательством
Фото: ReutersReuters

Как сообщил представитель АСТ, действующие лицензии на издание триллеров Кинга продлятся ещё 3–4 года, а вот купить новые права или обновить закончившиеся некоторое время не получится. «Билли Саммерс» в бумаге выходит 6 апреля, а в электронном формате — 15-го. Сотрудник издательства подчеркнул, что роман станет для Кинга последним в России только на время.

5 марта писатель говорил в соцсетях, что хочет отказаться от сотрудничества с Россией из-за военной операции на Украине. Он сказал это во время переписки с коллегой Линвудом Баркли.

«Я понимаю, что это невеликая жертва и толку от неё мало, но я не буду продлевать контракты с Россией», — написал Баркли. Кинг ответил ему: «И я тоже».

Стивен Кинг носит титул короля ужасов и считается самым продаваемым автором в России. По данным Российской книжной палаты, с 2015 года он входит в пятёрку популярнейших писателей в стране, а с 2020-го занимает первую строчку, подвинув даже Дарью Донцову. Как утверждает АСТ, с 2016 года в России продали почти 6,7 млн книг Кинга. За писательскую карьеру он выпустил 64 романа и более 200 рассказов. Среди его произведений — «Сияние», «Зелёная миля», «Побег из Шоушенка», «Оно» и другие.

Общество,Дарья Донцова,Стивен Кинг,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители