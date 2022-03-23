Стивен Кинг разорвал контракт с российским издательством

Американский писатель Стивен Кинг официально аннулировал все договорённости с российским издательством АСТ, которое имело права на публикацию его книг. Об этом рассказал представитель издательства со ссылкой на агента Кинга. В апреле выходит новый роман писателя «Билли Саммерс» — он станет последней изданной работой Кинга на русском языке.

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Как сообщил представитель АСТ, действующие лицензии на издание триллеров Кинга продлятся ещё 3–4 года, а вот купить новые права или обновить закончившиеся некоторое время не получится. «Билли Саммерс» в бумаге выходит 6 апреля, а в электронном формате — 15-го. Сотрудник издательства подчеркнул, что роман станет для Кинга последним в России только на время.

5 марта писатель говорил в соцсетях, что хочет отказаться от сотрудничества с Россией из-за военной операции на Украине. Он сказал это во время переписки с коллегой Линвудом Баркли.

«Я понимаю, что это невеликая жертва и толку от неё мало, но я не буду продлевать контракты с Россией», — написал Баркли. Кинг ответил ему: «И я тоже».