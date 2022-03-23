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1 час назад

Российские производители не смогут стать участниками продуктовой ярмарки в Китае из-за санкций

Свободные новостиСвободные новости

Российские компании начали получать отказы на свои заявки стать участниками в крупнейшей в Китае выставке пищевой промышленности и индустрии гостеприимства SIAL China, которая состоится 18–20 мая 2022 года в Шанхае. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает РБК.

Российские производители не смогут стать участниками выставки SIAL China
Фото: фото из открытых источниковфото из открытых источников

По словам основателя интернет-издания о Китае «ЭКД» Андрея Жданова, участие экспортеров из России на выставке в 2022 году невозможно организовать «ввиду текущих политических и экономических ограничений».

Российские экспортеры не смогут принять участие в выставке, так как ее организатор — французский выставочный холдинг — обязан следовать санкционным директивам.

«Выставка SIAL China — мощный инструмент для развития экспорта, и для российских экспортеров это не единственный инструмент продвижения», — добавляет один из собеседников РБК.

Общество,Андрей Жданов,
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