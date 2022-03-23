РКН опроверг блокировку «Яндекс.Еды»

Роскомнадзор не вносил сервис «Яндекс.Еда» в реестр нарушителей прав субъетов персональных данных и не ограничивал доступ к нему. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
По данным агентства, Роскомнадзор не вносил сервис в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и не ограничивал доступ к нему.
23 марта стало известно, что ведомство заблокировало сайт, на котором содержались слитые данные пользователей «Яндекс.Еды». Отмечалось, что ресурс был внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
Ранее сообщалось, что в отношении «Яндекс.Еды» составили административный протокол за нарушение закона о персональных данных. До этого в компании «Яндекс» опровергли информацию о новой утечке личных данных пользователей.