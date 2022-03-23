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28 минут назад

Международная организация труда объявила о прекращении сотрудничества с РФ

Москва24Москва24

Международная организация труда объявила о прекращении сотрудничества с РФ

МОТ объявила о прекращении сотрудничества с РФ
Фото: depositphotosdepositphotos

"Руководящий совет МОТ принял резолюцию", – отмечается в заявлении организации в Twitter-аккаунте.

В МОТ уточнили, что будет приостановлено техсотрудничество или помощь России со стороны организации, исключение составляют цели гуманитарной помощи.

Отмечается, что организация приостанавливает сотрудничество до того времени, пока не будет согласовано прекращение боевых действий и не будет реализовано мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Организация экономического сотрудничества и развития заявила о прекращении процесса присоединения РФ к ней.

До этого также комитет министров Совета Европы принял решение временно лишить Россию права представительства в комитете и Парламентской ассамблее (ПАСЕ) в связи с проведением спецоперации на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Общество,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Владимир Путин,ОЭСР,Совет Европы,
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