МОТ объявила о прекращении сотрудничества с РФ

Международная организация труда объявила о прекращении сотрудничества с РФ

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"Руководящий совет МОТ принял резолюцию", – отмечается в заявлении организации в Twitter-аккаунте.

В МОТ уточнили, что будет приостановлено техсотрудничество или помощь России со стороны организации, исключение составляют цели гуманитарной помощи.

Отмечается, что организация приостанавливает сотрудничество до того времени, пока не будет согласовано прекращение боевых действий и не будет реализовано мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Организация экономического сотрудничества и развития заявила о прекращении процесса присоединения РФ к ней.

До этого также комитет министров Совета Европы принял решение временно лишить Россию права представительства в комитете и Парламентской ассамблее (ПАСЕ) в связи с проведением спецоперации на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.