Первые поезда через Амур в Китай пройдут уже в апреле

Первые поезда в апреле пройдут по железнодорожному мосту Нижнеленинское ( Еврейская автономная область , ЕАО) - Тунцзян ( Китай ) через реку Амур. Об этом сообщил глава ЕАО Ростислав Гольдштейн , выступая с ежегодным отчетом перед законодательным собранием области.

"Мост готов. Сейчас делается инфраструктура, устанавливается оборудование. Тестовые проезды поездов состоятся уже в апреле этого года. Полномасштабно он сможет работать в соответствии с планами, утвержденными правительством РФ и полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым , уже в двадцатых числах августа этого года", - сказал Гольдштейн.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в докладе Гольдштейн рассказал об итогах работы правительства ЕАО в 2021 году, основных социально-экономических показателях области и перспективах развития на 2022 год.

"В минувшем году региону была оказана беспрецедентная финансовая поддержка. Это помогло завершить год с оптимальным коэффициентом бюджетной обеспеченности. Поддержка из федерального центра помогла закупить медицинское оборудование, дорожную технику, провести ремонт в учреждениях образования и культуры", - приводят в пресс-службе слова губернатора.

Мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян через реку Амур должен стать первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Длина моста составит более 2,2 км, из них 309 м приходится на российскую сторону. Железнодорожные пути российской и китайской частей моста были соединены летом прошлого года. Мостовой переход рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеей двух стандартов: шириной 1 520 мм для российского подвижного состава и 1 435 мм - для китайского. Через мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, древесину.