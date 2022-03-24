Журналист Александр Невзоров, в отношении которого в России возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях российских военных, оценил вероятность возвращения в Россию в ходе выступления в Тель-Авиве. Его слова приводит Telegram-канал Varlamov News.

По словам журналиста, пока у него есть сомнения по поводу возвращения на родину. «Я сейчас как бы в некоторых сомнениях и колебаниях, но у меня всегда было плохо с благоразумием, поэтому я все-таки вероятно вернусь в Россию», — сказал Невзоров.

Ранее жена журналиста Лидия Невзорова сообщила, что ее супруг находится в Израиле. «Не надо конспирологии. Мы никуда не свалили. В Израиле мы оказались именно сейчас исключительно потому, что выступление [Невзорова] из-за ковида переносилось в течение двух лет», — заявила супруга журналиста. Она добавила, что о мероприятии, в котором участвовал Невзоров, было известно давно: билеты на него стали продавать еще два года назад.